Начальник Владимирской таможни награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото Владимирской таможни

В соответствии с указом Президента РФ от 1 ноября №613 за большой вклад в обеспечение экономической безопасности Российской Федерации и многолетнюю добросовестную службу начальник Владимирской таможни Павел Павлов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Павел Павлов в таможенных органах с 1994 года, прошел путь от рядового инспектора до начальника таможни. Владимирскую таможню возглавляет с 2018 года. Неоднократно поощрялся руководством Центрального таможенного управления и Федеральной таможенной службы России, имеет ведомственные награды – медали «За службу в таможенных органах» I,II,III степеней, медаль «За усердие», нагрудный знак «Отличник таможенной службы».

На сегодняшний день в составе Владимирской таможни 17 таможенных постов, регион деятельности – Владимирская, Ивановская, Ярославская, Костромская области