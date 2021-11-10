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Общество10 ноября 2021 15:37

В Петушинском районе обнаружены виновные в загрязнении реки Большая Липня

Оказалось, что экологический ущерб нанесло местное крестьянско-фермерское хозяйство
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация Петушинского района, в ходе проведенного накануне заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям произошел разбор ситуации, которая сложилась на реке Большая Липня у деревни норкино и поселка Труд.

Напомним — там был зафиксирован сброс в реку жидкого навоза, что привело к гибели рыбы.

Кроме членов КЧС, на заседание были приглашены сотрудники регионального главка Росприроднадзора, а также представитель фермерского хозяйства ООО «Рождество».

- Факт загрязнения нами подтверждается. Компанией будет выплачен штраф согласно нанесенному ущербу. Сумма штрафа будет рассчитана по результатам проведённых исследований и анализа воды и почвы, - сообщила заместитель руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям Елена Краснова.

В настоящее время Росприроднадзор продолжает расследование, а фермерам предстоит в самое ближайшее время восстановить экологическую обстановку. Власти района взяли ситуацию на свой контроль.