В Александровском районе управкомпании наказали за плохое состояние домов

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки, проведенной совместно с сотрудниками госжилинспекции в Струнино и Карабаново, обнаружились нарушения в работе четырех местных управкомпаний -ООО «УК Содружество С», ООО «НУК», ООО «ЖКО Комфорт», и ООО «Парус».

Так, оказалось, что чердаки некоторых обслуживаемых ими домов находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии, да и в подвалах наблюдается захламление бытовым и строительным мусором и подтопления. Также кое-где отсутствуют решетки на продухах, а на сетях отопления не везде нашлась теплоизоляция.

Помимо этого, нашлись нарушения герметичности в стыках канализации и прочие нарушения.

Что касается фасадов домов, то там местами обнажилась металлическая арматура, частично разрушились балконные плиты, на дверных проемах и окнах отсутствовали уплотнители, а иногда на лестничных площадках в оконных рамах находились поврежденные стеклопакеты.

По результатам проверки руководителей всех управкомпаний привлекли к административной ответственности. Также в дисциплинарном порядке были наказаны ответственные работники организаций.

Сейчас нарушения частично уже устранены. Полное их устранение находится на контроле прокуратуры Александровского района.