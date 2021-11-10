Во Владимирской области ковид-госпиталь решено построить на базе ОКБ

Для строительства нового инфекционного госпиталя во Владимирской области было предложено три варианта его размещения: первой площадкой стало поле за микрорайоном Энергетик, второе — в деревне Новая Быковка Камешковского района у трассы М-7, и третьей локацией оказалась территория Областной клинической больницы рядом с хирургическим корпусом.

Все три площадки 10 ноября посетили представители областной и городской администраций, депутаты Заксобрания и горсовета Владимира, а также члены общественной палаты Владимира.

Площадки в Энергетике и Новой Быковке предполагали возведение быстро возводимого одноэтажного госпиталя, а территория ОКБ — более компактный, но и более долговечный, капитальный вариант.

Как выяснилось, наиболее оптимальным решением оказалась площадка именно на территории Областной клинической больницы.

- Этот вариант предполагает размещение четырехэтажной инфекционной больницы, которую будут возводить с применением традиционных строительных технологий, - объяснил заместитель губернатора Владимирской области Герман Елянюшкин.

Единственный минус — придется срубить растущие здесь сосны, но власти Владимира заверили, что уже весной высадят новые деревья.

Все участники осмотра единогласно проголосовали за вариант размещения госпиталя в ОКБ. Теперь соответствующее решение уже в пятницу будет представлено на утверждение врио губернатора региона Александру Авдееву.