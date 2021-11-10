В Муроме развернули дополнительные пункты вакцинации от коронавируса

В Муроме открыты дополнительные пункты вакцинации, где можно привиться без предварительной записи в будние и выходные дни.

В частности, прививочные пункты организованы в торговом центре «Зефир в мармеладе» (ул. Куликова, 7 А). Время работы с 10 по 12 ноября включительно – с 10:00 до 19:00, с 13 по 14 ноября – с 10:00 до 14:00.

Пройти вакцинацию можно в торговом центре «Витязь» (ул. Советская, 10). Время работы с 10 по 12 ноября – с 15:00 до 19:00, с 13 по 14 ноября – с 10:00 до 14:00.

Прививочный пункт также открыт в магазине «Пятёрочка» на ул. Муромская, 1. Время работы с 10 по 12 ноября – с 10:00 до 14:00.

Кроме того, организованы выезды прививочных бригад в комитеты территориального общественного самоуправления для вакцинации всех желающих. 11 ноября состоится выезд в КТОС №8 (ул. Льва Толстого, 87), 12 ноября – в КТОС №9 (ул. Мечникова, 32). Вакцинация начнётся в 11:00. Продолжительность работы бригад в эти дни будет зависеть от востребованности вакцинации.

В день первой прививки врач по согласованию с пациентом назначит дату для прохождения второго этапа вакцинации. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

По состоянию на 10 ноября в округе Муром первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошли более 46 тысяч человек, второй этап – свыше 39 тысяч. По региону этот показатель составляет 439778 и 384814 человек соответственно.