В Кольчугино во время горения газа эвакуировали 69 человек

фото МЧС по Владимирской области

10 ноября в 03.34 поступило сообщение о задымлении по адресу город Кольчугино, ул. Дружбы, д. 6.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что горит газ, выходящий из газовой трубы на вводе в кирпичный пятиэтажный дом. Из квартир были эвакуированы 69 человек, в том числе 6 детей.

Горение было оперативно ликвидировано, пострадала внешняя отделка дома на площади 0,5 кв.м. По прибытии представителей газовой службы установлено, что выход газа произошёл из-за разгерметизации стыка газовой трубы. Специалисты провели работы по устранению разгерметизации, и жильцы в скором времени вернулись в квартиры.

В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину, по которой могло произойти возгорание выходящего газа. Рассматриваются две версии – это неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц или же поджог.

Всего с начала года во Владимирской области по причине поджога произошло 139 пожаров. Умышленные противоправные действия привели к материальному ущербу в общей сумме 13 840 667 рублей. Но самое страшное в этой ситуации то, что при этих пожарах погибли 5 человек, 2 получили травмы.