Владимирским студентам-медикам, добровольно помогающим в борьбе с Covid-19, пообещали бесплатные проездные

9 ноября врио Губернатора Александр Авдеев провёл встречу со студентами-медиками Владимирской области. Обсуждалась возможность привлечения студентов в помощь врачам региона.

На сегодняшний день в медицинских колледжах области учится около 2 тысяч студентов. И из числа старшекурсников решено привлекать волонтеров к работе на скорой помощи. Правда, сами студенты-волонтёры сказали, что им не хватает практики для оказания грамотной психологической поддержки людей, пострадавших от ковида. Александр Авдеев в итоге поручил проработать специальный выездной курс подготовки для студентов. Также он сообщил о своём решении поощрить волонтёров-медиков бесплатными проездными билетами на общественный транспорт.

Также большой интерес студентов вызвала тема развития системы первичной медико-санитарной помощи населению, участия в госпрограмме «Земский фельдшер» и других мер соцподдержки, на которые может претендовать молодой медик. Директор департамента здравоохранения Константин Баранов рассказал, что помимо существующих мер поддержки в ближайшее время планируется за каждым ФАПом закрепить по автомобилю.