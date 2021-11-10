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Общество10 ноября 2021 12:03

Владимирским студентам-медикам, добровольно помогающим в борьбе с Covid-19, пообещали бесплатные проездные

А еще для них создадут специальный курс подготовки
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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9 ноября врио Губернатора Александр Авдеев провёл встречу со студентами-медиками Владимирской области. Обсуждалась возможность привлечения студентов в помощь врачам региона.

На сегодняшний день в медицинских колледжах области учится около 2 тысяч студентов. И из числа старшекурсников решено привлекать волонтеров к работе на скорой помощи. Правда, сами студенты-волонтёры сказали, что им не хватает практики для оказания грамотной психологической поддержки людей, пострадавших от ковида. Александр Авдеев в итоге поручил проработать специальный выездной курс подготовки для студентов. Также он сообщил о своём решении поощрить волонтёров-медиков бесплатными проездными билетами на общественный транспорт.

Также большой интерес студентов вызвала тема развития системы первичной медико-санитарной помощи населению, участия в госпрограмме «Земский фельдшер» и других мер соцподдержки, на которые может претендовать молодой медик. Директор департамента здравоохранения Константин Баранов рассказал, что помимо существующих мер поддержки в ближайшее время планируется за каждым ФАПом закрепить по автомобилю.