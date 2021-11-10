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Происшествия10 ноября 2021 10:59

Житель Коврова хранил в гараже немаркированные табачные изделия больше чем на 5,5 миллионов рублей

Уголовное дело направлено в суд
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Коврова. Он обвиняется в "приобретении и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере", сообщает областная прокуратура.

С июня прошлого года по конец апреля 2021 года мужчина незаконно приобрел и хранил для продажи в помещении гаража немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве не менее 190 тысяч пачек общей стоимостью более 5,5 млн рублей.

20 апреля его преступную деятельность пресекли полицейские.

Уголовным законом за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Рассматривать дело по существу будет Ковровский городской суд.