В Вязниковском районе мужчина украл у знакомого телевизор, спутниковую приставку и дрель

В Вязниковском районе в суде будет рассматриваться дело в отношении 37-летнего мужчины, которого обвиняют в краже. Как сообщили в пресс-службе областной полиции, история произошла в середине октября, а сейчас дело передано в суд.

А в середине прошлого месяца в полицию обратился хозяин квартиры, у которого пропали телевизор, спутниковая приставка и электрическая дрель. Полицейские, изучив место кражи, нашли следы, приведшие к злоумышленнику. Им оказался знакомый хозяина квартиры, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Как сообщили в полиции, подозреваемый знал, когда хозяина квартиры не будет дома, он взломал входную дверь и похитил названные ранее вещи.

Свою вину в совершении кражи обвиняемый признал полностью и добровольно возместил владельцу ущерб.