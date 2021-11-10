Во Владимир привезут подлинники английского художника Banksy

Проект artishere и центр современной культуры «Флигель» представляют главную выставку этого года, которая стала возможна благодаря пандемии: «Banksy и уличное искусство». Работы художника будут подлинными, подписанными и сертифицированными.

Хэдлайнером выставки станет тот, без кого она просто была бы бессмысленной — Banksy, представленный подлинными работами 2004 года, купленными в магазине Pictures On the Walls (London).

Banksy — художник образов и метафор, понятных и трогательных. Он говорит с публикой на понятном языке массовой культуры. Никто не видел его лица, и никто не видел его рисующим. Его творчество — яркий пример того, как «работает» стрит-арт: искусство выходит из музеев и галерей в пространство повседневности — на улицы, чтобы общаться со зрителем напрямую.

Но он только один из участников выставки. Будут представлены работы и других художников: Дарья Лозовская (Спб), Vf (Москва), Ангел Горит (Москва/Лондон), группировки «Добро»(СПБ), Кэтрин Виноградов (Лондон), Лю Виэй (Пекин), Лизавета Кесаури (Познань), Анастасии Коп (СПБ), работы анонимных авторов. Особое место займут работы художников из Владимира.

Само пространство Выставочного зала, в котором будет проходить выставка, превратится в единую большую инсталляцию куратора проекта — Артёма Суслова.

Выставка будет работать с 17 ноября до 15 декабря. Увидеть ее можно будет в центре современной культуры «Флигель» (Владимир, ул. Девическая, 8).

Цена билета - 300, 350 рублей.