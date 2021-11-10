Во Владимирской области 10 ноября коронавирус подтвержден у 327 человек

Во Владимирской области 10 ноября лабораторно подтверждено 327 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

75 случаев во Владимире, 40 - в Муромском, 39 - в Ковровском, 36 - в Гусь-Хрустальном районах. По 15 заболевших в Петушинском и Вязниковском районах, по 13 - в Александровском и Юрьев-Польском районах, по 12 - в Суздальском, Собинском и Киржачском районах, по 10 - в Гороховецком и Кольчугинском, по 8 - в Меленковском и Камешковском, 6 случаев в Селивановском, 2 - в Радужном, 1 - в Судогодском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 66 039 случаев заболевания (15 515 сл. в г. Владимире, 7625 сл. в Гусь-Хрустальном, 7282 сл. о. Муром, 5751 сл. в Ковровском, 3393 сл. в Александровском, 3309 сл. в Петушинском, 2744 сл. в Юрьев-Польском, 2851 сл. в Вязниковском, 2813 сл. в Кольчугинском, 2742 сл. в Суздальском, 2244 сл. в Собинском, 2226 сл. в Киржачском, 1704 сл. в Меленковском, 1608 сл. в Гороховецком, 1365 сл. в Камешковском, 1187 сл. в Селивановском, 905 сл. в Судогодском, 775 сл. в г. Радужном).