Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье10 ноября 2021 9:16

Во Владимирской области 10 ноября коронавирус подтвержден у 327 человек

И это новый антирекорд за всю пандемию
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Во Владимирской области 10 ноября лабораторно подтверждено 327 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

75 случаев во Владимире, 40 - в Муромском, 39 - в Ковровском, 36 - в Гусь-Хрустальном районах. По 15 заболевших в Петушинском и Вязниковском районах, по 13 - в Александровском и Юрьев-Польском районах, по 12 - в Суздальском, Собинском и Киржачском районах, по 10 - в Гороховецком и Кольчугинском, по 8 - в Меленковском и Камешковском, 6 случаев в Селивановском, 2 - в Радужном, 1 - в Судогодском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 66 039 случаев заболевания (15 515 сл. в г. Владимире, 7625 сл. в Гусь-Хрустальном, 7282 сл. о. Муром, 5751 сл. в Ковровском, 3393 сл. в Александровском, 3309 сл. в Петушинском, 2744 сл. в Юрьев-Польском, 2851 сл. в Вязниковском, 2813 сл. в Кольчугинском, 2742 сл. в Суздальском, 2244 сл. в Собинском, 2226 сл. в Киржачском, 1704 сл. в Меленковском, 1608 сл. в Гороховецком, 1365 сл. в Камешковском, 1187 сл. в Селивановском, 905 сл. в Судогодском, 775 сл. в г. Радужном).