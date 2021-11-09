Вязниковец до смерти забил соперника, прилегшего с его дамой

Региональный Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Вязники, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в вечернее время 9 августа 2021 года мужчины были в гостях у сожительницы обвиняемого и увыпивали, но поссорились из -за ревности. Вскоре хозяйка квартиры легла спать, а обвиняемый ушел. Спустя несколько часов он вернулся, но дверь в квартиру оказалась заперта. Ревнивец по балконам забрался на 4 этаж и залез в квартиру через окно. Увидев, что знакомый лежит на одном диване вместе с сожительницей, он нанес 60-летнему потерпевшему удары бутылкой, а также руками по голове и телу. Избиение продолжалось длительное время как в квартире, так и на лестничной клетке. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Вязниковский городской суд для рассмотрения по существу.