Во Владимирской больнице появился новый ангиограф

Как рассказали в областной администрации, первичный сосудистый центр Городской больницы №4 г. Владимира пополнился современной ангиографической установкой фирмы «Philips». Как сообщил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Городской больницы №4 г. Владимира Денис Суханов, ангиограф уже установлен и в середине ноября начнет работать. С его помощью врачи начнут проводить диагностику сосудов сердца, операции при инфаркте миокарда, а также устанавливать электрокардиостимуляторы.

Это второй по счету ангиограф, поступивший в первичный сосудистый центр. Дополнительная техника повысит качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи не только для жителей Владимира, но и всей области. Сюда в экстренном порядке в круглосуточном режиме поступают пациенты со всего региона.

За 10 месяцев этого года в первичном сосудистом центре Городской больницы №4 г.Владимира проведено почти 900 стентирований коронарных артерий и установлено порядка 200 электрокардиостимуляторов. В медицинской организации планомерно увеличивается количество высокотехнологичных операций кардиологического профиля. Они позволяют ежегодно спасать сотни жизней.

В этом году городская больница №4 г.Владимира уже получила два УЗИ-аппарата экспертного класса фирмы General Electric, один из которых портативный. Кроме того, специализированная служба была дополнительно оснащена оборудованием для медицинской реабилитации и 16 аппаратами ИВЛ.