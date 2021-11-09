В Коврове ребенок-инвалид не смог получить бесплатное лекарство

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки, проведенной по обращению законного представителя ребенка-инвалида, ковровское надзорное ведомство установило, что малышу требуется препарат под названием «Урсодезоксифолиевая кислота».

Это лекарство необходимо ему по жизненным показаниям, и было рекомендовано к применению специалистами Областной детской клинической больницы.

Однако сотрудники областного аптечного склада и облздрава не обеспечили ребенка нужным препаратом. В результате чего и пришлось подавать жалобу в прокуратуру.

По результатам проверки надзорное ведомство обратилось в суд, который обязал оба медицинских ведомства обеспечить малыша требуемым лекарством на весь срок нуждаемости.

Пока решение суда в законную силу не вступило.