Во Владимире в Добром пешеход попал под легковую машину

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 16.30 в районе дома №17 по Суздальскому проспекту водитель «Лады Ларгус» 2001 года рождения сбил мужчину 1988 года рождения, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате удара пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также переломы, прибывшая на место бригада «скорой помощи» госпитализировала его.

В настоящее время по факту произошедшего в Госавтоинспекции проводится проверка.