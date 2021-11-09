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Общество9 ноября 2021 15:41

Владимирские волонтеры передали партию памперсов в ковидный госпиталь в Петушках

Об отсутствии таких медсредств общественники узнали из сообщения в одной из соцсетей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото ОНФ по Владимирской области

фото ОНФ по Владимирской области

Активисты Народного фронта во Владимирской области совместно с волонтерами регионального штаба #МыВместе пришли на помощь ковидному госпиталю в Петушках и организовали сбор памперсов для его пациентов.

Затруднения возникли в районной больнице Петушинского района, где, по словам местных жителей, взрослым людям, находящихся в «красной зоне», необходимы были памперсы.

- Мы не могли остаться в стороне от данного призыва. Спасибо нашим партнерам из регионального отделения Союза женщин России, которые подключились к беде одними из первых. Далее сарафанное радио и лавинный эффект сделали свое дело – мы собрали гуманитарную помощь и отвезли ее в медучреждение, – отметила Виктория Дерипаско.

За несколько дней было собрано 3750 памперсов, 1 тысячу пеленок и средства для ухода. Администрация Петушинского района заверила, что подобного рода сбоев в лечебной организации больше не будет, и отчиталась об еще одной поставке памперсов – 480 штук. Все они будут направлены пациентам, проходящим лечение от коронавируса.

Волонтеры в ближайшее время посетят еще несколько районных госпиталей, чтобы узнать, в чем нуждаются медучреждения, и оказать им помощь.