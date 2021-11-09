Владимирская полиция проводит проверку по видео с дорогой из надгробий

Кадр из видео.

На видео, длящемся два десятка секунд, неизвестный автор показывает дорогу, ведущую к воротам частного дома. Дорога вымощена кусками гранита, среди которых оператор обнаруживает несколько кусков надгробий с именами усопших и датами жизни.

Где именно это происходит в самом видео ни слова не сказано, однако в интернете появились слухи, что этот ролик был снят во Владимирской области. В региональном главке полиции подтвердили, что о ситуации им известно.

Кадр из видео.

- Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети «Интернет» была обнаружена видеозапись, на которой демонстрируется подъездной путь к домовладению, вымощенный с использованием надгробных памятников. В настоящее время по данному факту полиция Петушинского района проводит проверку, - сообщила дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области.

Конкретный населенный пункт на территории района, где было снято это видео, в ведомстве пока не сообщают.