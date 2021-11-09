Во Владимирской области на федеральных трассах задействуют 172 единицы спецтехники

фото предоставлено ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Федеральные автодороги М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области переведены на режим зимней эксплуатации, сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Протяженность дорог федерального значения в регионе составляет около 460 километров. В работе по их зимнему содержанию и снегоуборке обслуживающие подрядные организации задействуют 172 единицы дорожной спецтехники. В их числе: 64 комбинированных дорожных машин, 9 автогрейдеров, 5 роторных снегоочистителей, 27 экскаваторов и погрузчиков, 3 бульдозера, 34 тракторов со снегоуборочным оборудованием. Еще 30 вспомогательных автомобилей будут обеспечивать подвоз рабочих, круглосуточное патрулирование участков и выполнять другие оперативные работы на автодорогах.

Для предотвращения гололеда и снежного наката заготовлено 50 тысяч тонн противогололедных материалов и 14 тысяч тонн хлоридов. Также подготовлены семь теплых стоянок для техники и столько же помещений для отдыха и обогрева.

Все машины и механизмы оснащены системой ГЛОНАСС/GPS, рациями УКВ-диапазона и сотовой связью, а также световыми балками, светодиодными знаками, которые обеспечивают безопасность при проведении работ.

На случай возникновения чрезвычайных ситуаций и для буксировки автотранспорта обеспечено привлечение дополнительной тяжелой техники (тягачей). Особенно актуальна их работа будет на участках с затяжными подъемами. При неблагоприятных погодных условиях дорожная техника здесь будет дежурить круглосуточно.