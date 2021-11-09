Владимирский спортсмен завоевал "золото" на первенстве мира по спортивной борьбе

фото департамента физкультуры и спорта

С 1 по 3 ноября в Белграде (Сербия) проходило первенство мира по греко-римской борьбе среди юниоров до 23 лет. Владимирский спортсмен Артур Саргсян стал сильнейшим в весовой категории до 97 кг, сообщает департамент физкультуры и спорта.

Россияне уверенно победили в общекомандном зачете, оставив позади команду Ирана, завоевав девять медалей: четыре золотые, серебряную и четыре бронзовые.

Артур Саргсян является Мастером спорта России международного класса по греко-римской борьбе, победителем и призёром Чемпионатов России. В 2015 году Саргсян стал победителем Чемпионата мира среди кадетов, в 2018 году выиграл первенство Европы среди юниоров, в 2021 стал победителем Чемпионата России.