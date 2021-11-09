Житель Александрова незаконно предоставил знакомой распечатку телефонных звонков

Следственный комитет вместе региональным УФСБ завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Александрова. Он обвиняется в "нарушении тайны телефонных переговоров, совершенным лицом с использованием своего служебного положения" и "неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

По версии следствия, в мае обвиняемый, по просьбе своей знакомой, используя штатное программное обеспечение для просмотра абонентской базы, получил детализированный отчет о входящих и исходящих звонках абонента. В дальнейшем, без согласия владельца номера передал распечатанную версию соединений девушке.

Вину молодой человек признал полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.