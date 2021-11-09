Во Владимирской области от коронавируса умерли еще 6 человек

9 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждено 323 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 65712 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 88 процентов из них занято (2038), свободны 277 коек.

53004 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 47 человек. За период наблюдения в области отмечено 2299 летальных случаев (+6 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 433655 жителей региона, второй – 380859.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Напоминаем, что пункты вакцинации открыты не только в будние дни, но и по субботам.