Владимирская область присоединится к экологическому диктанту

С 14 по 21 ноября по всей стране пройдёт экологический диктант, приуроченный ко Всемирному дню вторичной переработки отходов. Во Владимирской области координатором проекта выступает Департамент образования.

В этом году акция пройдёт в онлайн-формате на сайте экодиктант.рус. Для участия в ней нужно зарегистрироваться на портале, а после 14 ноября − ответить на 25 тематических вопросов.

Состязания состоятся в следующих категориях: дети младше 12 лет; подростки от 12 до 18 лет; взрослые без профильного образования или опыта в экологической сфере; взрослые с профильным образованием или опытом в экологической сфере.

Итоги диктанта появятся в личном кабинете участника в разделе «Мой экопрогресс». Кроме того, получить свой результат можно будет посредством электронной почты или смс-сообщения.