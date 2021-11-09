Во Владимире случайная знакомая украла у хозяев квартиры драгоценности

В начале минувшего октября в отдел полиции по Ленинскому району обратилась местная жительница, рассказавшая об исчезновении принадлежащей ей шкатулки, в которой лежали золотые кольца, серьги, цепочка и браслет — в общей сложности украшения потянули на 95 тысяч рублей.

По словам заявительницы, накануне она была на даче, а когда вернулась, застала дома незнакомых девушек, которых привел сын. После их ухода и обнаружилось исчезновение драгоценностей.

Сын хозяйки лишь развел руками — с девушками он познакомился накануне в увеселительном заведении, и почти никаких их данных он не знал. Тем не менее, оперативникам удалось разыскать очевидцев, и в ходе работы установить личности гостей. Вскоре одна из них — 28-летняя жительница Коврова, была задержана по подозрению в краже.

Девушка призналась, что действительно стащила шкатулку, когда за ней никто не наблюдал. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование уголовного дела продолжается.