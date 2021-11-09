Прокуратура проверяет информацию о загрязнении реки в Петушинском районе

Как рассказали в областной прокуратуре, проводятся проверочные мероприятия по сообщениям о загрязнении реки Большая Липня в Петушинском районе. По предварительной информации в начале ноября местные жители обнаружили признаки серьезного загрязнения. В водоеме массово гибла рыба, поверхность была покрыта сплошным слоем белой пены, вода имела едкий запах. Наибольшее загрязнение притока Клязьмы наблюдалось рядом с деревней Норкино и поселком Труд Петушинского района.

Владимирской природоохранной прокуратурой организованы проверочные мероприятия, ход которых ею контролируется. Проведен осмотр с выездом место. Специалистами межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям взяты пробы воды. По инициативе прокуратуры Петушинского района органами полиции проводится процессуальная проверка. Результаты всех проверочных мероприятий находятся на контроле руководства прокуратуры области.