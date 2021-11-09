В суд передано дело в отношении бывшего гендиректора владимирского ЕРИЦ

Следственный комитет РФ передал в Ленинский районный суд города Владимира уголовное дело в отношении Нелли Титовой, бывшего генерального директора владимирского "Единого расчетно-информационного центра". Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении и растрате в крупном размере.

Само дело было возбуждено еще летом прошлого года. Тогда историей сначала занималось региональное управление ФСБ, а потом и Следком. По версии следствия, в феврале 2020 года Нелли Титова заключила с одной из коммерческих организаций договор об оказании ООО «ЕРИЦ» аудиторских услуг, стоимостью около 550 000 рублей, которые были впоследствии переведены на счет контрагента. Судя по всему, именно это оценивается как превышение полномочий. Тогда же, как заявляют следователи, Титова издала приказ об увеличении себе должностного оклада на 80 000 рублей. На основании приказа, ей выплатили около 325 000 рублей.

Даты рассмотрения дела пока нет.