В Муроме 19-летний парень совершил девять краж из сетевых магазинов

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи муромской полиции завершили расследование уголовных дел, возбужденных на 19-летнего молодого человека из числа местных жителей.

Парню инкриминируется совершение повторных мелких краж. По версии следствия, с августа по сентябрь из местных магазинов стали пропадать продукты, алкоголь и средства личной гигиены. В ходе работы оперативники установили, что к кражам причастен один и тот же молодой человек — он был запечатлен на камерах видеонаблюдения.

Вскоре его личность удалось установить, и парня задержали. Всего его обвиняют в совершении девяти хищений на общую сумму в 10 тысяч рублей.

В скором времени уголовные дела начнет рассматривать Муромский городской суд, куда они были направлены с утвержденными обвинительными заключениями.