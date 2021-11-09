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Здоровье9 ноября 2021 10:52

Под строительство ковидного госпиталя во Владимирской области рассматривают три места

Одно из них опять на территории ОКБ
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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В последнее время активно ведутся разговоры о том, что Владимирской области необходим отдельный ковидный госпиталь. 9 ноября врио губернатора Александр Авдеев на своих страницах в соцсетях сообщил, что до конца рабочей недели эксперты должны определить место под строительство госпиталя.

"Чтобы учесть все «за» и «против», поручил создать рабочую группу, в которую войдут эксперты от медицины, инфраструктурного блока и общественности. К пятнице (12 ноября - Ред.) они осмотрят и оценят три площадки. Важно, чтобы до госпиталя было удобно добираться и медикам, и пациентам. Все места - в получасе езды от Владимирской станции скорой помощи", - написал Авдеев.

Речь идет о следующих точках: поселок Новая Быковка в Камешковском районе, территория Областной Клинической Больницы, площадка в микрорайоне Энергетик (Владимир). В распоряжении областных властей находятся два рекомендованных Минздравом варианта строительства.