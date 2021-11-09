Во Владимирской области за сутки коронавирус диагностировали у 323 человек

На территории Владимирской области 9 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 323 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из которых 69 сл. в г. Владимире, 39 сл. в Гусь-Хрустальном, 37 сл. в Муромском, 36 сл. в Ковровском, 15 сл. в Юрьев-Польском, 15 сл. в Суздальском, 14 сл. в Петушинском, 14 сл. в Вязниковском, 13 сл. в Собинском, 13 сл. в Собинском, 13 сл. в Кольчугинском, 11 сл. в Александровском, 10 сл. в Камешковском, 10 сл. в Киржачском, 8 сл. в Гороховецком, 8 сл. в Селивановском, 8 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 65 712 случаев заболевания, распределившихся так: 15 440 сл. в г. Владимире, 7589 сл. в Гусь-Хрустальном, 7242 сл. о. Муром, 5712 сл. в Ковровском, 3380 сл. в Александровском, 3294 сл. в Петушинском, 2731 сл. в Юрьев-Польском, 2836 сл. в Вязниковском, 2803 сл. в Кольчугинском, 2730 сл. в Суздальском, 2232 сл. в Собинском, 2214 сл. в Киржачском, 1696 сл. в Меленковском, 1598 сл. в Гороховецком, 1357 сл. в Камешковском, 1181 сл. в Селивановском, 904 сл. в Судогодском, 773 сл. в г. Радужном.