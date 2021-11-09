Владимирский общепит написал открытое письмо врио губернатора Александру Авдееву

8 ноября мы писали про то, что владимирский общепит недоволен тем, что по окончании действия коронавирусной недели в регионе закончилось действие всех ограничений кроме работы ресторанов и кафе в ночное время.

А 9 ноября представители Ассоциации отельеров и рестораторов Владимирской области направили на адрес врио губернатора Александра Авдеева и уполномоченному по защите прав предпринимателей во Владимирской области Алле Матюшкиной открытое письмо. В нем представители регионального общепита просят отменить запрет на работу в ночное время (с 23 до 6 часов).

"Повторный эксперимент по введению ограничений на прошлой неделе привел к сокращению гостевого потока на 60% на предприятиях сферы услуг и общественного питания, 80% на фудкортах, 90% в ночных заведениях, а многие заведения приостановили работу. Ограничения на работу с 23 часов до 6 часов утра ставят вопрос как выжить предприятиям общественного питания, как оплачивать счета за ЖКХ, аренду и налоги. Субсидия предусмотрена только за нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Обращаемся к Вам с убедительной просьбой отменить действующие ограничения", написано в обращении.