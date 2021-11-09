Вязниковца оштрафовали за нежелание служить

Вязниковский районный суд рассмотрел уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК РФ - уклонение от прохождения военной службы при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

Военный комиссариат г. Вязники и Вязниковского района с 01.04.2021г. начал проведение призывных мероприятий и в период с 01.04.2021г. по 15.07.2021г. местный молодой человек должен был пойти в армию. Однако он в период времени с 24.06.2021г. по 06.07.2021г., находясь на территории Вязниковского района Владимирской области, умышленно, по личным мотивам, путем неявки без уважительных причин в военный комиссариат г. Вязники и Вязниковского района Владимирской области по повесткам указанного военного комиссариата для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, имея намерение избежать возложения на него обязанности нести военную службу, уклонился от призыва на военную службу. При этом законных оснований для освобождения от военной службы не имел. Однако его все равно нашли и отвечать за уклонение вязниковцу пришлось уже в суде.

Избирая наказание, суд учитывал характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, личность виновного, имеющего источник дохода, его материальное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд посчитал, что достижение целей наказания возможно при назначении ему наказания в виде штрафа. Его оштрафовали на десять тысяч рублей, обжаловать приговор юноша не стал, он вступил в законную силу.