На пожаре в Александрове спасли пять человек

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

В 2.21 9 ноября поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Александров, ул. Октябрьская, д. 14. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщают в областном управлении МЧС.

На момент прибытия подразделений в подъезде многоквартирного жилого дома был дым. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара и спасения людей.

Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали горение на площади 3 квадратных метра. В результате пожара пострадал электрощиток. Погибших и пострадавших нет.

С места пожара спасено 5 человек из них 2 ребенка. На пожар выезжали от МЧС 5 единицы техники, 13 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.