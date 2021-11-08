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Общество8 ноября 2021 17:44

Ковровским городским прокурором назначен Степан Володин

Соответствующий приказ был издан генпрокурором России 29 октября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области. Новым руководителем надзорного ведомства Коврова и Ковровского района стал старший советник юстиции Степан Николаевич Володин.

Степан Володин родился в Камчатской области в 1982 году, изучал юриспруденцию в Саратовской государственной академии права, а в 2004 году пришел в органы прокуратуры, где трудился на разных должностях, в том числе был помощником прокурора Судогодского района, там же — следователем и старшим следователем, затем занимал посты в прокуратуре области.

Жителям Владимира Степан Володин также известен, так как был заместителем прокурора города Владимира. До своего нынешнего назначения он трудился в должности Гусь-Хрустального межрайонного прокурора, где работал с 2016 года.

Степан Володин женат, воспитывает двоих дочерей.