Ковровским городским прокурором назначен Степан Володин

Как сообщает прокуратура Владимирской области. Новым руководителем надзорного ведомства Коврова и Ковровского района стал старший советник юстиции Степан Николаевич Володин.

Степан Володин родился в Камчатской области в 1982 году, изучал юриспруденцию в Саратовской государственной академии права, а в 2004 году пришел в органы прокуратуры, где трудился на разных должностях, в том числе был помощником прокурора Судогодского района, там же — следователем и старшим следователем, затем занимал посты в прокуратуре области.

Жителям Владимира Степан Володин также известен, так как был заместителем прокурора города Владимира. До своего нынешнего назначения он трудился в должности Гусь-Хрустального межрайонного прокурора, где работал с 2016 года.

Степан Володин женат, воспитывает двоих дочерей.