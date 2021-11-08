Жителям некоторых районов Владимирской области придется ездить в налоговые инспекции соседних муниципалитетов

Как сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Владимирской области, с 1 января 2022 года, для повышения качества оказания государственных услуг, приём и обслуживание налогоплательщиков ряда районов региона будет осуществляться в головных офисах.

Так жителей Гороховецкого района будут ждать в Межрайонной ИФНС России №2 по Владимирской области (г.Ковров, ул. Комсомольская, 116 А; в ТОРМ г. Вязники, ул. Комсомольская, 10/1), Кольчугинского района в Межрайонной ИФНС России №3 по Владимирской области (г.Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, 45), Меленковского района в Межрайонной ИФНС России №4 по Владимирской области (г.Муром, ул. Свердлова, 33). Из Петушинского района придется ездить в Киржач - в Межрайонную ИФНС России №11 по Владимирской области (г.Киржач, ул. Некрасовская, 18 А), из Собинского района в Межрайонную ИФНС России № 12 по Владимирской области (г.Владимир, ул. Садовая, 16-Б), а из Судогодского района в Межрайонную ИФНС России №1 по Владимирской области (г.Гусь-Хрустальный, ул. Рязанская, 12).