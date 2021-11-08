В Петушинском районе обнаружено загрязнение реки Большая Липня

Как сообщает администрация Петушинского района, после многочисленных жалоб, поступавших от жителей деревни Норкино и поселка Труд, 8 ноября к месту предполагаемого происшествия выехали представители районных властей во главе с главой администрации Александром Курбатовым.

Совместно с представителями Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям были взяты пробы почвы и воды в реке, причем на месте обнаружилось, что на поверхности воды имеется пена с характерным цветом и запахом.

В настоящее время к делу также подключилась природоохранная прокуратура. Должностным лицам всех упомянутых ведомств предстоит выяснить характер и источник загрязнения, а также принять меры по ликвидации его последствий.

В настоящее время по данному факту назначено административное расследование.