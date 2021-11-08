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Общество8 ноября 2021 16:33

В Селивановском районе планируется к открытию крупный ковидарий

Новый ковид-госпиталь будет развернут на базе Селивановской райбольницы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, на текущей неделе в регионе будет открыт очередной ковидный госпиталь. На этот раз инфекционное отделение развернется в Селивановском районе, в поселке Красная Горбатка, где раньше ковидариев не было.

- Планируется открытие ковидария более чем 60 коек, - сообщил официальный представитель облздрава Андрей Трохин.

В настоящее время в регионе действует 2315 койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Так что в скором времени эта цифра увеличится.