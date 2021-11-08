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Общество8 ноября 2021 15:47

Во Владимире ГИБДД за время рейда проверила 120 автомобилей

В ряде случаев инспекторы обнаружили правонарушения
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, отдельная спецрота ДПС областного главка ГИБДД на днях провела очередной рейд на территории областного центра.

За время рейда было проверено более 120 автомобилей. При этом в семи случаях у водителей отсутствовали полисы ОСАГО, в четырех случаях машины были тонированы не по правилам, а в трех случаях водители оказались в поездке без документов. Наконец, в двух случаях обнаружились автолюбители, вовсе не имевшие водительских удостоверений.

Также был зафиксирован ряд других правонарушений.

По всем случаям были составлены административные протоколы. В ГИБДД отметили, что подобные рейды будут продолжены в других уголках региона.