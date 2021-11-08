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Общество8 ноября 2021 15:28

В Коврове поставщики просрочили доставку школьного оборудования

Нарушение вскрылось в ходе проведенной прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки исполнения законодательства о закупках в рамках нацпроекта «Образование» было обнаружено, что одна из местных школ заключила с неким ООО контракт на поставку оборудования и расходных материалов для работы Центра образования «Точка роста».

По условиям контракта все необходимые товары поставщики обязаны были сами привезти в школу в течение 60 дней с даты заключения договора, и в августе срок поставки истекал.

Однако необходимые предметы никто в школу так и не привез, и даже в октябре оборудование доставлено не было.

В связи с этим прокурор Коврова внес руководству фирмы представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.