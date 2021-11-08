В Коврове поставщики просрочили доставку школьного оборудования

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки исполнения законодательства о закупках в рамках нацпроекта «Образование» было обнаружено, что одна из местных школ заключила с неким ООО контракт на поставку оборудования и расходных материалов для работы Центра образования «Точка роста».

По условиям контракта все необходимые товары поставщики обязаны были сами привезти в школу в течение 60 дней с даты заключения договора, и в августе срок поставки истекал.

Однако необходимые предметы никто в школу так и не привез, и даже в октябре оборудование доставлено не было.

В связи с этим прокурор Коврова внес руководству фирмы представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.