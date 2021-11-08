Ковровский фермер не вовремя платил зарплату и содержал коров с нарушением требований закона

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка крестьянско-фермерского хозяйства местного жителя, разводящего крупный рогатый скот, которая выявила многочисленные нарушения правил содержания крупного рогатого скота.

На ферме не было нужного ограждения, дезинфицирующего барьера и ковриком при входе, навоз вывозили прямо в поле, никак его не обеззараживая. Кроме того, кормушки и поилки на выгульной площадке отсутствовали. Дезинсекция, дезакаризация и дератизация животноводческих помещений не проводились, журналы для регистрации больных животных и записи противоэпизоотических мероприятий отсутствовали. Санитарное состояние животноводческого помещения тоже оставляло желать лучшего: навозный транспортер находился в несправном состоянии, деревянные полы животноводческого помещения прогибаются под весом животных, навозная жижа проступает между половыми досками, стены загрязненные, на полу лужи. При этом фермер не сообщил в ветеринарные органы, что в августе у него резко вырос падеж скота и умерло восемь животных.

Также выявлены нарушения при утилизации биологических отходов, которые просто сжигали на земле под открытым небом. Прокурорская проверка показала, что хозяйством допускаются многочисленные нарушения требований законодательства об охране окружающей среды и многочисленные нарушения трудового законодательства, в том числе нарушения порядка оформления трудовых отношений, сроков выплаты заработной платы и требований законодательства об охране труда. По факту выявленных нарушений заместителем городского прокурора главе крестьянско-фермерского хозяйства внесено представление. Кроме того, в отношении главы крестьянско – фермерского хозяйства возбуждено 15 дел об административных правонарушениях.