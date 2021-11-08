Молодую жительницу Киржачского района обвиняют в смерти пассажира

В Александровский городской суд поступило уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Киржачского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ. - нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, она управляла автомобилем и перевозила трех пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, предусмотренными конструкцией данного транспортного средства, не справилась с управлением и потеряла контроль за движением управляемого ей автомобиля, произвела выезд на встречную полосу движения, где совершила столкновение с движущимся во встречном направлении по своей полосе движения другим автомобилем. В результате аварг один из пассажиров пвтомобиля получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, а другому пассажиру автомобиля причинен тяжкий вред здоровью. Женщине-водителю грозит наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами до трех лет.