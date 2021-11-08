Больше 109 тысяч владимирцев сделали прививку от коронавируса

Продолжается активная вакцинация жителей областного центра от коронавирусной инфекции. На сайте администрации города опубликованы адреса и новый режим работы организованных во Владимире прививочных пунктов.

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 8 ноября 122388 жителей Владимира привились первым компонентом вакцины. Вторым компонентом вакцины на эту дату привиты в общей сложности 109314 человек.

К слову, во Владимире утвержден новый график работы пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. Медики лечебных учреждений организовали работу пунктов вакцинации как в помещениях самих больниц и поликлиник, так и в крупных гипермаркетах и торговых центрах областной столицы.