В Муроме отправился под суд похититель металлического гаража

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи муромской полиции завершили расследование уголовного дела, ранее возбужденного на 34-летнего местного жителя.

В середине минувшего августа в полицию обратился муромлянин, сообщивший об исчезновении его металлического гаража стоимостью 26 тысяч рублей, стоявшего рядом с домом.

В ходе расследования оперативникам удалось вычислить и задержать подозреваемого. Мужчина сознался в краже, объяснив, что гараж забрал при помощи манипулятора, после чего увез его в пункт приема металла, а полученные деньги потратил на свои цели.

Сам гараж оперативники нашли и изъяли, сейчас он возвращен законному владельцу.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд.