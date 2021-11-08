На Владимирскую станцию скорой помощи привлекли около 80 работников

5 ноября врио губернатора Александр Авдеев провёл рабочую встречу с коллективом Владимирской станции скорой медицинской помощи. Учреждение обслуживает без малого 370 тысяч человек.

На балансе ССМП находится 36 автомобилей скорой медицинской помощи, а вот специалистов очень не хватает. Уже во время пандемии коронавируса, с января в учреждение был трудоустроен 81 медицинский работник: 10 врачей, 15 медицинских сестёр, 4 медсестры-анестезистки, 52 фельдшера. Однако персонала до сих пор не достаточно. В дефиците врачи анестезиологи-реаниматологи и общепрофильной выездной бригады, педиатры.

Количество вызовов достигает 300 в сутки, очень высок процент госпитализаций, возникают вопросы с маршрутизацией больных, из-за загруженности больниц так называемое «плечо» доставки пациентов в лечебное учреждение составляет десятки километров.

- Специалистов не хватает. Сейчас мы привлекли порядка 80 работников, сформировали дополнительные бригады. Ещё 24 человека придут к нам в ближайшее время. Решаем вопрос с привлечением старшекурсников медицинских колледжей, − сообщил главный врач ССМП Георгий Жуков.

Планируется, что новички-стажёры будут работать в паре с опытными фельдшерами. Принято решение о доплатах наставникам.

- Конечно, учить стажёров правильнее в период спада заболеваемости. Но люди нужны именно сейчас. На сегодняшний день болеет 6 работников владимирской «скорой». Нужна страховка. Мы очень рассчитываем на коллективный иммунитет – всё же процент вакцинированного населения растёт, − добавил Александр Авдеев.

Коллектив Владимирской ССМП обратился к главе региона с рядом просьб: оборудовать тёплую мойку, решить вопрос со сквозным проездом на улице Александра Матросова, помочь с текущим косметическим ремонтом основного здания и приведением в порядок опорных подстанций в городе, уделить внимание оснащению «скорых».