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Происшествия8 ноября 2021 13:28

В Петушинском районе начальница почтамта присвоила 82 тысячи рублей

Преступление вскрылось в ходе проведенной прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки был вскрыт факт возможной причастности начальницы отделения почтовой связи к присвоению чужих денег.

Как установлено надзорным ведомством, женщина, используя служебное положение, взяла из кассы более 82 тысяч рублей, которые предназначались для жительницы райцентра в качестве пенсии по потере кормильца и соцвыплаты на несовершеннолетнего ребенка.

Чтобы скрыть этот факт дама вошла при помощи своего логина и пароля в автоматизированную систему и оформила расход денег на их фактическую выдачу.

В настоящее время по материалам проверки следователи возбудили уголовное дело по факту присвоения с использованием служебного положения. Прокуратура Петушинского района взяла ход расследования на собственный контроль.