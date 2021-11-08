В Петушинском районе начальница почтамта присвоила 82 тысячи рублей

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки был вскрыт факт возможной причастности начальницы отделения почтовой связи к присвоению чужих денег.

Как установлено надзорным ведомством, женщина, используя служебное положение, взяла из кассы более 82 тысяч рублей, которые предназначались для жительницы райцентра в качестве пенсии по потере кормильца и соцвыплаты на несовершеннолетнего ребенка.

Чтобы скрыть этот факт дама вошла при помощи своего логина и пароля в автоматизированную систему и оформила расход денег на их фактическую выдачу.

В настоящее время по материалам проверки следователи возбудили уголовное дело по факту присвоения с использованием служебного положения. Прокуратура Петушинского района взяла ход расследования на собственный контроль.