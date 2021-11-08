37 процентов владимирцев считают, что выходных должно быть больше

Служба исследований hh.ru провела онлайн-опрос и выяснила, как жители ЦФО, в том числе Владимирской области, предпочитают отдыхать от работы и достаточно ли им выходных.

37 процентов жителей Владимирской области уверены, что выходных дней должно быть больше. Достаточно времени для отдыха 42 процента опрошенных, остальные затруднились ответить.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки 57 процентов владимирцев в выходные дни предпочитают посвящать время семье, 51 процент гуляют. 49 процентов - просто сидят дома, 37 процентов - проводят время с друзьями. 28 процентов проводят время в коротких путешествиях, а 24 процента - на даче/огороде. 10 процентов делают ремонт, еще 11- в выходные работают на второй работе (чаще всего это ИТ-специалисты, юристы и маркетологи).