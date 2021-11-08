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Происшествия8 ноября 2021 13:20

Во Владимирской области 9 и 10 ноября порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду

На дорогах возможна гололедица
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 ноября и в ночь на 10 ноября во Владимирской области ожидается усиление северного ветра, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, на дорогах – гололедица.

Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ, затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.

Жителям региона рекомендуют соблюдать правила маневрирования на дорогах и не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.