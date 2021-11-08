Во Владимирской области 8 ноября коронавирус диагностирован у 321 человека

Во Владимирской области 8 ноября лабораторно подтвержден 321 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

62 случая во Владимире, 36 - в Гусь-Хрустальном, 35 - в Муромском, 33 - в Ковровском районах. 17 заболевших в Кольчугинском, по 16 - в Петушинском и Гороховецком районах, по 14 - в Киржачском и Александровском, 13 - в Суздальском, по 12 - в Вязниковском и Юрьев-Польском районах, 11 - в Собинском, 7 - в Меленковском, по 6 - в Камешковском, Судогодском, и Селивановском районах, 5 случаев в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 65 389 случаев заболевания (15 371 сл. в г. Владимире, 7550 сл. в Гусь-Хрустальном, 7205 сл. о. Муром, 5676 сл. в Ковровском, 3369 сл. в Александровском, 3280 сл. в Петушинском, 2716 сл. в Юрьев-Польском, 2822 сл. в Вязниковском, 2790 сл. в Кольчугинском, 2715 сл. в Суздальском, 2219 сл. в Собинском, 2204 сл. в Киржачском, 1691 сл. в Меленковском, 1590 сл. в Гороховецком, 1347 сл. в Камешковском, 1173 сл. в Селивановском, 902 сл. в Судогодском, 769 сл. в г. Радужном).