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Происшествия8 ноября 2021 12:48

В Киржачском районе водитель «Жигулей» погиб в тройном ДТП

Авария случилась вечером 7 ноября на автодороге Ельцы- Василево — Горка
Алексей КОТМЫШЕВ
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По предварительной информации УГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 19.55 на 7 километре шоссе между Ельцами и Горкой водитель «Мазды-3» 1984 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Жигулями» пятой модели, за рулем которых находился 67-летний мужчина.

В результате «Жигули» отбросило на «Форд Мондео» под управлением 40-летнего водителя, ехавший прямо за отечественным автомобилем.

К сожалению, в результате аварии водитель «Жигулей» от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, в Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.