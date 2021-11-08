Во Владимире утвержден новый график работы пунктов вакцинации против коронавируса

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Во Владимире утвержден новый график работы пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции, вступивший в действие с 8 ноября. Медики лечебных учреждений организовали работу пунктов вакцинации как в помещениях самих больниц и поликлиник, так и в крупных гипермаркетах и торговых центрах областной столицы.

В администрации города Владимира сообщили, что в прививочных пунктах имеется в наличии необходимое количество вакцины, работа большинства прививочных пунктов организована в будние и в выходные дни максимально удобно для горожан, желающих сделать прививку от ковида.

По данным на 7 ноября 121367 жителей города Владимира привились первым компонентом вакцины. Вторым компонентом вакцины на эту дату привиты в общей сложности 109006 владимирцев. За время проведения прививочной кампании в медицинские учреждения областного центра поступило 159367 доз вакцины.