В "Кванториум-33" педагогов уведомили, что с 15 ноября их отправят в отпуск без сохранения зарплаты

То, чем грозил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев перед коронавирусными каникулами, начинает сбываться. Людей без прививки от Covid-19 начинают отстранять от работы - отправлять в отпуск, причем без сохранения зарплаты.

В редакцию газеты "Комсомольская правда-Владимир" поступил Приказ, распространяемый среди сотрудников детского технопарка "Кванториум-33" и мобильных технопарков "Квантриум-1" и "Квантриум-2" за подписью ректора владимирского института развития образования Валентины Андреевой. В нем написано, что педагогов дополнительного образования этих учреждений, не прошедших вакцинацию от коронавируса, с 8 ноября переводят на дистант, а с 15 ноября отстраняют от работы с оформлением отпуска без сохранения зарплаты.

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Ряд педагогов уже пожаловались, что не делали прививку не потому, что не хотят, а потому что опасаются за родных, для которых контакт с коронавирусными больными слишком опасен. Например, за супругов, у которых медотвод или маленьких детей.

Очевидно, что такие же меры сейчас принимаются и в отношении других бюджетников, так или иначе подведомственных областной администрации.