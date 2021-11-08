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Происшествия8 ноября 2021 11:24

В Ковровском районе 20 человек были эвакуированы из дома во время пожара

Происшествие случилось в поселке Нерехта во втором часу ночи 8 ноября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 01.52 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступил звонок, в ходе которого очевидцы сообщили о пожаре в многоквартирном доме поселка Нерехта на улице Просторной, 3.

На место ЧП выехали сотрудники МЧС и представители муниципальной пожарной охраны — всего 10 человек на трех спецмашинах.

К моменту прибытия расчетов в подъезде дома наблюдалось задымление. Два звена газодымозащитников пробрались в горящую квартиру, обнаружили очаг и ликвидировали горение на площади 9 квадратных метров — сгорели вещи и часть отделки квартиры.

К счастью, никто из людей не пострадал, однако из дома были эвакуированы 20 человек, в том числе двое детей.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются.